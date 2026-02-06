В МЗС Азербайджану викликали посла Росії та вручили ноту протесту

Міністерство закордонних справ Азербайджану у п’ятницю викликало посла Росії Михаїла Євдокімова у зв’язку з заявою першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Константина Затуліна.

Про це повідомило агентство АЗЕРТАДЖ, пише "Європейська правда",

Російському послу вручили ноту протесту. Азербайджан засудив те, що Затулін протягом тривалого часу виступає проти суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки, відкрито демонструє підтримку сепаратизму, а також робить спроби спотворити судові рішення щодо Вірменії, визнаних винними і засуджених за вчинення злочинів проти миру і людяності, а також воєнних злочинів.

Російську сторону закликали вжити відповідних заходів з метою припинення деструктивної діяльності таких осіб, як Затулін, які намагаються завдати шкоди миру і стабільності в регіоні, а також відносинам між Азербайджаном і Росією.

Затулін напередодні опублікував заяву міжнародного російсько-вірменського "Лазаревського клубу" з приводу вироку Баку колишньому керівництву Нагірного Карабаху. У ній рішення суду називається "ганебним тріумфом свавілля і зради".

Нагадаємо, Азербайджан в ході судових процесів засудив колишніх лідерів невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки до довічного ув'язнення.

Військовий суд Баку засудив до довічного ув'язнення колишнього "президента" Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна та колишніх високопосадовців Давида Манукяна, Давида Ішханяна, Левона Мнацаканяна та Давида Бабаяна.

Окремий судовий процес відбувається над колишнім московським інвестиційним банкіром Рубеном Варданяном, який обіймав посаду державного міністра в Нагірному Карабаху і був затриманий під час спроби втекти до Вірменії після військового нападу Азербайджану.