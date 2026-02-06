В МИД Азербайджана вызвали посла России и вручили ноту протеста

Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу вызвало посла России Михаила Евдокимова в связи с заявлением первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

Об этом сообщило агентство АЗЕРТАДЖ, пишет "Европейская правда",

Российскому послу вручили ноту протеста. Азербайджан осудил то, что Затулин в течение длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, открыто демонстрирует поддержку сепаратизма, а также предпринимает попытки исказить судебные решения в отношении Армении, признанных виновными и осужденных за совершение преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений.

Российскую сторону призвали принять соответствующие меры с целью прекращения деструктивной деятельности таких лиц, как Затулин, которые пытаются нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отношениям между Азербайджаном и Россией.

Затулин накануне опубликовал заявление международного российско-армянского "Лазаревского клуба" по поводу приговора Баку бывшему руководству Нагорного Карабаха. В нем решение суда называется "позорным триумфом произвола и предательства".

Напомним, Азербайджан в ходе судебных процессов приговорил бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики к пожизненному заключению.

Военный суд Баку приговорил к пожизненному заключению бывшего "президента" Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и бывших высокопоставленных чиновников Давида Манукяна, Давида Ишханяна, Левона Мнацаканяна и Давида Бабаяна.

Отдельный судебный процесс проходит над бывшим московским инвестиционным банкиром Рубеном Варданяном, который занимал должность государственного министра в Нагорном Карабахе и был задержан при попытке бежать в Армению после военного нападения Азербайджана.