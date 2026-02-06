Іран про переговори з США щодо деескалації напруженості: хороший старт

Іран позитивно оцінив перший раунд непрямих переговорів з США з метою зниження напруженості та запобігання військовому конфлікту, які проходили в Омані.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Переговори, що пройшли за посередництва Оману в його столиці Маскаті, мали "хороший початок", заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Іранський міністр вважає, сторони "можуть досягти узгоджених рамок для майбутніх переговорів", якщо процес буде продовжуватися в тому ж дусі.

Він додав, що обговорення обмежується ядерними питаннями, на чому наполягає Ісламська Республіка, в той час як офіційні особи США заявляють, що воно повинно включати ракети Ірану і підтримку Тегераном регіональних бойових угруповань.

"Тема наших переговорів суто ядерна, і ми не обговорюємо з американцями жодних інших питань", – сказав Аракчі.

Американські офіційні особи поки що не прокоментували результати п'ятничних переговорів.

Перед початком зустрічі США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.

Про зустріч почали домовлятись невдовзі після того, як США відправили у регіон масштабну флотилію, а президент США Дональд Трамп закликав Тегеран негайно сісти за стіл для переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Також стало відомо, що Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких дій проти Ірану, які б водночас не переросли у тривалу війну на Близькому Сході.