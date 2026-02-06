Иран о переговорах с США по деэскалации напряженности: хороший старт

Иран положительно оценил первый раунд непрямых переговоров с США с целью снижения напряженности и предотвращения военного конфликта, которые проходили в Омане.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Переговоры, прошедшие при посредничестве Омана в его столице Маскате, имели "хорошее начало", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иранский министр считает, что стороны "могут достичь согласованных рамок для будущих переговоров", если процесс будет продолжаться в том же духе.

Он добавил, что обсуждение ограничивается ядерными вопросами, на чем настаивает Исламская Республика, в то время как официальные лица США заявляют, что оно должно включать ракеты Ирана и поддержку Тегераном региональных боевых группировок.

"Тема наших переговоров сугубо ядерная, и мы не обсуждаем с американцами никаких других вопросов", – сказал Аракчи.

Американские официальные лица пока не прокомментировали результаты пятничных переговоров.

Перед началом встречи США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

О встрече начали договариваться вскоре после того, как США отправили в регион масштабную флотилию, а президент США Дональд Трамп призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров по ядерной программе Ирана.

Также стало известно, что Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых действий против Ирана, которые бы в то же время не переросли в длительную войну на Ближнем Востоке.