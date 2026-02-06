Глава спецслужби Литви пояснив, чому росопозиціонера Волкова вирішили не видворяти

Голова Департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви Ремігіюс Брідікіс заявив, що рішення не видворяти російського опозиціонера Леоніда Волкова ухвалювали не на емоціях, а на основі всебічної оцінки безпеки з урахуванням ширшого контексту.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовської спецслужби наводить Delfi.

У контексті ситуації з Волковим Брідікіс зазначив, що ДДБ має враховувати весь контекст і не піддаватися емоціям.

"Була прийнята комплексна оцінка – це не просто риторика, не просто слова, а в більш широкому контексті. Дійсно важливою складовою є те, що людина засуджена і переслідується в Росії. Це один з важливих моментів", – вказав він.

Водночас глава ДДБ додав, що за необхідності висновок щодо проживання Волкова в Литві може бути переглянутий.

"Якби виникла загроза національній безпеці. Відповідно до визначених нашими внутрішніми параметрами", – сказав Брідікіс.

Наприкінці січня стало відомо, що представнику російської опозиції Леоніду Волкову дозволили залишитися в Литві, попри його скандальні висловлювання на адресу українських посадовців та командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

Нагадаємо, скандал щодо представника російської опозиції Леоніда Волкова спалахнув після того, як у мережі з’явилося його листування з представницею Російського добровольчого корпусу (РДК) в українській армії, в якому Волков зневажливо висловлювався про командира РДК Дениса Капустіна, називаючи його "нацистом".

Він також назвав тодішнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова "огидним провінційним політичним технологом" та висловив сподівання на ув’язнення низки українських посадовців.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді порівняв висловлювання Волкова із жаргоном господаря Кремля Владіміра Путіна.

А литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що якби її країна не спиралася у рішеннях на свої державні установи, то представника російської опозиції Леоніда Волкова вже вислали б.