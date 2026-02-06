Глава спецслужбы Литвы объяснил, почему росоппозиционера Волкова решили не высылать

Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Ремигиус Бридикис заявил, что решение не высылать российского оппозиционера Леонида Волкова принималось не на эмоциях, а на основе всесторонней оценки безопасности с учетом более широкого контекста.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовской спецслужбы приводит Delfi.

В контексте ситуации с Волковым Бридикис отметил, что ДГБ должна учитывать весь контекст и не поддаваться эмоциям.

"Была принята комплексная оценка – это не просто риторика, не просто слова, а в более широком контексте. Действительно важной составляющей является то, что человек осужден и преследуется в России. Это один из важных моментов", – указал он.

В то же время глава ДГБ добавил, что при необходимости заключение о проживании Волкова в Литве может быть пересмотрено.

"Если бы возникла угроза национальной безопасности. В соответствии с определенными нашими внутренними параметрами", – сказал Бридикис.

В конце января стало известно, что представителю российской оппозиции Леониду Волкову разрешили остаться в Литве, несмотря на его скандальные высказывания в адрес украинских чиновников и командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина.

Напомним, скандал вокруг представителя российской оппозиции Леонида Волкова разгорелся после того, как в сети появилась его переписка с представительницей Российского добровольческого корпуса (РДК) в украинской армии, в которой Волков пренебрежительно отзывался о командире РДК Денисе Капустине, называя его "нацистом".

Он также назвал тогдашнего главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова "отвратительным провинциальным политическим технологом" и выразил надежду на заключение ряда украинских чиновников.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда сравнил высказывания Волкова с жаргоном хозяина Кремля Владимира Путина.

А литовский премьер Инга Ругинене заявила, что если бы ее страна не опиралась в решениях на свои государственные учреждения, то представителя российской оппозиции Леонида Волкова уже выслали бы.