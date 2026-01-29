Російському опозиціонеру Волкову дозволили лишитись у Литві після скандальних заяв 

Представнику російської опозиції Леоніду Волкову дозволили залишитися в Литві, попри його скандальні висловлювання на адресу українських посадовців та командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Delfi.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович повідомив, що Департамент державної безпеки провів широке розслідування щодо Волкова. У процесі було враховано не тільки скандального опозиціонера висловлювання, а й позицію України.

"Під час оцінки не було виявлено обставин, які могли б свідчити про те, що російський опозиціонер Леонід Волков підтримує кремлівський режим та його агресію проти України. Отже, представник російської опозиції, який має тимчасову посвідку на проживання, може жити в Литві", – повідомив міністр.

Директорка Міграційного департаменту Індре Гаспере сказала, що юридичний статус Волкова в Литві залишається незмінним, адже розслідування не виявило, що він становить загрози для державної безпеки.

Нагадаємо, скандал щодо представника російської опозиції Леоніда Волкова спалахнув після того, як у мережі з’явилося його листування з представницею Російського добровольчого корпусу (РДК) в українській армії, в якому Волков зневажливо висловлювався про командира РДК Дениса Капустіна, називаючи його "нацистом".

Він також назвав тодішнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова "огидним провінційним політичним технологом" та висловив сподівання на ув’язнення низки українських посадовців.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді порівняв висловлювання Волкова із жаргоном господаря Кремля Владіміра Путіна.

А литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що якби її країна не спиралася у рішеннях на свої державні установи, то представника російської опозиції Леоніда Волкова вже вислали б.