Рубіо: Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю

Держсекретар США Марко Рубіо після завершення дії договору СНО-3 про контроль над ядерним озброєнням заявив, що Росія роками нехтувала положеннями угоди.

Про це йдеться у заяві Рубіо, оприлюдненій 6 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо нагадав, що 5 лютого термін дії договору СНО-3 закінчився і після цього прихильники контролю над ядерними озброєннями та багато голосів у ЗМІ намагалися представити закінчення терміну дії договору як ознаку того, що Сполучені Штати розпочинають нову гонку ядерних озброєнь.

"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання нового договору СНО у 2023 році, після того, як роками нехтувала його умовами", – зауважив Рубіо.

Він додав, що після завершення дії договору перед Сполученими Штатами стояв вибір: або односторонньо зобов'язати себе, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу – а саме укладання угоди, яка відображатиме те, що США можуть незабаром зіткнутися не з одним, а з двома ядерними суперниками: Росією та Китаєм.

Договір СНО-3 (або New START) – остання велика угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році в Празі президентами Обамою та Медведєвим, набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.

5 лютого президент США Дональд Трамп закликав до створення нового договору про ядерні озброєння, оскільки чинна угода New START (або ж СНО-3) втратила чинність.

4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО-3 РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

А заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував "лякалку" про ядерну війну у зв’язку з втратою чинності договору СНО-3.



