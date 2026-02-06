Рубио: Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии

Госсекретарь США Марко Рубио после истечения срока действия договора СНВ-3 о контроле над ядерным вооружением заявил, что Россия годами пренебрегала положениями соглашения.

Об этом говорится в заявлении Рубио, обнародованном 6 февраля, сообщает "Европейская правда".

Рубио напомнил, что 5 февраля срок действия договора СНВ-3 истек и после этого сторонники контроля над ядерным вооружением и многие голоса в СМИ пытались представить истечение срока действия договора как признак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений.

"Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение нового договора СНВ в 2023 году, после того как годами пренебрегала его условиями", – отметил Рубио.

Он добавил, что после завершения действия договора перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо односторонне обязать себя, либо признать, что новая эра требует нового подхода – а именно заключения соглашения, которое будет отражать то, что США могут вскоре столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками: Россией и Китаем.

Договор СНВ-3 (или New START) – последнее крупное соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Обамой и Медведевым, вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.

5 февраля президент США Дональд Трамп призвал к созданию нового договора о ядерном вооружении, поскольку действующее соглашение New START (или СНВ-3) утратило силу.

4 февраля МИД России заявил, что после остановки действия договора СНВ-3 РФ больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал.

А заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал "пугалку" о ядерной войне в связи с утратой силы договора СНВ-3.