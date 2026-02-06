США предостерегли Россию и Китай от наращивания ядерных арсеналов

Соединенные Штаты призывают Китай и Россию к переговорам о заключении нового договора о контроле над ядерным оружием, но в то же время уверяют, что не будут спокойно наблюдать, пока Пекин и Москва наращивают свои арсеналы.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, обнародованном 6 февраля, сообщает "Европейская правда".

По словам Рубио, после завершения договора СНВ-3, действовавшего между США и Россией, Соединенные Штаты призывают к многосторонним переговорам по вопросам контроля над ядерным вооружением и стратегической стабильности. Эти переговоры, по мнению администрации Трампа, должны основываться на трех принципах.

Во-первых, контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между США и Россией. "Как четко заявил президент, другие страны несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности, и никто больше, чем Китай", – заявил Рубио.

Во-вторых, США не примут условий, которые вредят Соединенным Штатам или игнорируют невыполнение обязательств в процессе заключения будущего соглашения.

В-третьих, заявил Рубио, США всегда будут вести переговоры с позиции силы.

"Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне, пока они уклоняются от своих обязательств и расширяют свои ядерные силы. Мы сохраним мощный, надежный и модернизированный ядерный сдерживающий фактор", – заявил госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут это делать, "одновременно используя все возможности для реализации искреннего желания президента создать мир, в котором будет меньше этого ужасного оружия".

"Мы понимаем, что этот процесс может занять время. Прошлые соглашения, включая СНВ-3, требовали лет переговоров и базировались на десятилетиях прецедентов. Они также были заключены между двумя государствами, а не тремя или более. Однако то, что что-то является сложным, не означает, что мы не должны к этому стремиться или довольствоваться меньшим", – отметил госсекретарь США.

5 февраля президент США Дональд Трамп призвал к созданию нового договора о ядерном вооружении, поскольку действующее соглашение New START (или СНВ-3) утратило силу.

4 февраля МИД России заявил, что после остановки действия договора СНВ-3 РФ больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал.

А заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал "пугалку" о ядерной войне в связи с утратой силы договора СНВ-3.