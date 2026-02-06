Британська поліція провела обшуки, пов'язані з експослом у США, у рамках справи Епштейна

Британська поліція в п’ятницю провела обшуки у двох об’єктах, пов’язаних із колишнім послом у США Пітером Мендельсоном, у межах розслідування можливих правопорушень, пов’язаних з його зв’язками з Джеффрі Епштейном.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Заступниця помічника комісара лондонської поліці Гейлі Сьюарт повідомила, що "офіцери підрозділу з боротьби зі спеціалізованими злочинами наразі виконують ордери на обшук за двома адресами – однією в графстві Вілтшир і ще однією в районі Камден".

"Обшуки пов’язані з поточним розслідуванням злочинів, що підпадають під статтю "зловживання службовим становищем", у справі за участю 72-річного чоловіка", – додала вона.

Мендельсон, якому 72 роки, має будинки у Вілтширі на заході Англії та в районі Камден у Лондоні.

У п’ятницю після обіду двох осіб, яких вважали поліцейськими, бачили, як вони заходили до лондонського будинку Мендельсона.

Нагадаємо, цього тижня Мендельсон оголосив про відставку з Палати лордів Великої Британії після того, як з опублікованих Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна випливли нові факти їхнього листування.

Зокрема, з’ясувалося, що Мендельсон переслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Британська поліція розпочала розслідування щодо Мендельсона у зв'язку з імовірним зловживанням службовим становищем.