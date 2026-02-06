Британская полиция провела обыски, связанные с экс-послом в США, в рамках дела Эпштейна

Британская полиция в пятницу провела обыски в двух объектах, связанных с бывшим послом в США Питером Мендельсоном, в рамках расследования возможных правонарушений, связанных с его связями с Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Хейли Сьюарт сообщила, что "офицеры подразделения по борьбе со специализированными преступлениями в настоящее время выполняют ордера на обыск по двум адресам – одному в графстве Уилтшир и еще одному в районе Камден".

"Обыски связаны с текущим расследованием преступлений, подпадающих под статью "злоупотребление служебным положением", по делу с участием 72-летнего мужчины", – добавила она.

Мендельсон, которому 72 года, имеет дома в Уилтшире на западе Англии и в районе Камден в Лондоне.

В пятницу после обеда двух человек, которых считали полицейскими, видели, как они заходили в лондонский дом Мендельсона.

Напомним, на этой неделе Мендельсон объявил о отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как из опубликованных Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна всплыли новые факты их переписки.

В частности, выяснилось, что Мендельсон переслал Эпштейну детали деликатных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Британская полиция начала расследование в отношении Мендельсона в связи с вероятным злоупотреблением служебным положением.