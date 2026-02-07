Британія відправила винищувачі на Кіпр через загрозу удару США по Ірану
Британія відправила додаткові винищувачі на свою військову базу "Акротирі" на Кіпрі, щоб посилити безпеку після побоювань, що США можуть атакувати Іран і втягнути регіон у масштабний конфлікт.
Про це повідомило британське видання The Times, пише "Європейська правда".
Шість літаків F-35B вилетіли з бази в Англії у п'ятницю на випадок, якщо ситуація в регіоні стане "гарячою".
Військові регулярно перевіряють безпеку бази на Кіпрі і ухвалили рішення про збільшення кількості сил у країні.
F-35 приєднаються до винищувачів Typhoon, які вже розташовані на Кіпрі і виконують місії над Іраком і Сирією. Вони були розгорнуті для оборонної ролі, тоді як винищувачі Typhoon постійно базуються там, виконуючи операцію Shader проти залишків "Ісламської держави".
Минулого місяця чотири винищувачі RAF Typhoon зі спільної британсько-катарської ескадрильї №12 були розгорнуті в Катарі на прохання уряду Катару, який посилався на зростання регіональної напруженості.
6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.
Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.
Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.