Британия отправила истребители на Кипр из-за угрозы удара США по Ирану

Новости — Суббота, 7 февраля 2026, 09:56 — Кристина Бондарева

Великобритания отправила дополнительные истребители на свою военную базу "Акротири" на Кипре, чтобы усилить безопасность после опасений, что США могут атаковать Иран и втянуть регион в масштабный конфликт.

Об этом сообщило британское издание The Times, пишет "Европейская правда".

Шесть самолетов F-35B вылетели с базы в Англии в пятницу на случай, если ситуация в регионе станет "горячей".

Военные регулярно проверяют безопасность базы на Кипре и приняли решение об увеличении количества сил в стране.

F-35 присоединятся к истребителям Typhoon, которые уже расположены на Кипре и выполняют миссии над Ираком и Сирией. Они были развернуты для оборонной роли, тогда как истребители Typhoon постоянно базируются там, выполняя операцию Shader против остатков "Исламского государства".

В прошлом месяце четыре истребителя RAF Typhoon из совместной британско-катарской эскадрильи №12 были развернуты в Катаре по просьбе правительства Катара, которое ссылалось на рост региональной напряженности.

6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

