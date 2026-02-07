Зеленский ожидает реакции на новые удары РФ от всех, кто поддерживает трехсторонние переговоры

Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что Россия вместо дипломатии выбирает новые удары, поэтому он рассчитывает на реакцию от всех, кто поддерживает трехсторонние мирные переговоры.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, более 400 дронов и около 40 ракет различных типов Россия применила в массированной атаке ночью 7 февраля. Основная цель атаки – энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

В результате атаки есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях, а в Ровно повреждена многоэтажка. В Ладыжине на Винницкой области дронами ударили по админкорпусу аграрного колледжа. Были также удары по Киевской и Харьковской областям.

"Каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Москву нужно лишить возможности давить на Украину холодом, а для этого нужны ракеты для "Птриотов", NASAMS и других систем.

"Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и действительно помогает", – написал глава государства.

Напомним, из-за массированной воздушной атаки на Украину ночью 7 февраля Польша остановила работу двух аэропортов и подняла в небо военную авиацию.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что между Украиной и Россией проходят "очень хорошие переговоры".