Трамп про переговори між Україною і РФ: може щось статися

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що між Україною і Росією проходять "дуже хороші переговори".

Про це він сказав журналістам на борту свого літака, повідомляє "Європейська правда".

Не вдаючись у подробиці, глава Білого дому заявив, що в результаті переговорів "може щось статися".

"Сьогодні відбулися дуже, дуже хороші переговори, пов'язані з Росією та Україною. Може щось статися", – сказав Трамп журналістам.

Агентство Reuters повідомило в п'ятницю, що американські та українські переговорники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також агентство повідомило, що на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.

У ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, через яку Польща зупинила роботу двох аеропортів та підняла у небо військову авіацію.