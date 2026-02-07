Сибіга заявив, що Україна підтримує заклик Папи та Італії до олімпійського перемир’я

Україна підтримує заклик до припинення вогню у війні з Росією під час Зимових Олімпійських ігор після того, як Італія та Папа Римський закликали світових лідерів використати зимову олімпіаду для просування миру.

Як пише "Європейська правда", про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Україна підтримує пропозицію про припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть з 6 по 22 лютого, та відповідну резолюцію Організації Об'єднаних Націй, що закликає до глобального перемир'я.

Він зазначив, що Росія повинна прояснити свою позицію.

"Ми підтримуємо цей заклик. Ми зацікавлені в припиненні вогню, і якщо Росія знову відхилить цю пропозицію, це ще раз підтвердить, хто є перешкодою для миру і хто хоче продовжувати цю війну", – сказав міністр в інтерв'ю агентству в Києві.

"Зупинімось, і це, безсумнівно, відкриє шлях до ширших мирних переговорів", – додав Сибіга.

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, які відкрилися 6 лютого.

До олімпійського перемир’я також закликав президент Італії Серджо Маттарелла.