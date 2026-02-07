Сибига заявил, что Украина поддерживает призыв Папы и Италии к олимпийскому перемирию

Украина поддерживает призыв к прекращению огня в войне с Россией во время Зимних Олимпийских игр после того, как Италия и Папа Римский призвали мировых лидеров использовать зимнюю олимпиаду для продвижения мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью агентству Reuters.

По его словам, Украина поддерживает предложение о прекращении огня во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся с 6 по 22 февраля, и соответствующую резолюцию Организации Объединенных Наций, призывающую к глобальному перемирию.

Он отметил, что Россия должна прояснить свою позицию.

"Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня, и если Россия снова отклонит это предложение, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну", – сказал министр в интервью агентству в Киеве.

"Давайте остановимся, и это, несомненно, откроет путь к более широким мирным переговорам", – добавил Сибига.

Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где продолжаются военные действия, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открылись 6 февраля.

К олимпийскому перемирию также призвал президент Италии Серджо Маттарелла.