Глава МЗС Латвії: Росія тероризує українців, щоб заморозити їх до смерті 

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила з різкою критикою РФ за її цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

Про це вона написала в суботу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами дипломатки, дії Кремля є свідомим актом терору, спрямованим на створення гуманітарної катастрофи в зимовий період.

"Росія атакувала енергетичний сектор України, високовольтні лінії електропередач, ключові підстанції, що вплинуло на виробництво атомної енергії. Це терор проти народу України, щоб заморозити його на смерть", – написала глава дипломатії Латвії.

Вона повідомила, що її держава надсилає нову допомогу Україні і виступає за масові санкції проти Росії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у суботу закликав світову спільноту вжити заходів проти російського терору, заявивши, що він ставить весь європейський континент під загрозу ядерної аварії.

Володимир Зеленський повідомив у суботу, що внаслідок російських ударів 7 лютого блоки українських АЕС зменшили генерацію, один блок автоматично вимкнувся.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс заявив, що російський лідер Владімір Путін блефує щодо енергетичного перемир’я та натомість продовжує тероризувати українців, використовуючи зиму як зброю.