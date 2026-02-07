Глава МЗС Литви: Путін блефує щодо енергетичного перемир’я і продовжує терор

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс заявив, що російський лідер Владімір Путін блефує щодо енергетичного перемир’я та натомість продовжує тероризувати українців, використовуючи зиму як зброю.

Про це міністр написав у суботу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"На тлі продовження спроб мирних переговорів і блефу Путіна щодо "енергетичного перемир'я" Росія продовжує використовувати зиму як зброю, здійснюючи масові нічні атаки на Україну і навмисно націлюючись на цивільну енергетичну інфраструктуру", – заявив Будріс.

Він додав, що заморожувати людей у темряві, коли температура різко падає, – це чистий терор.

"Ці систематичні удари по енергетичній інфраструктурі, включаючи об'єкти, пов'язані з ядерною енергетикою, є воєнними злочинами за міжнародним правом і повинні бути покарані реальними заходами, а не лише заявами про занепокоєння, включаючи дії в Міжнародному кримінальному суді. Ті, хто наказує і здійснює ці атаки, повинні понести кримінальну відповідальність", – заявив литовський міністр.

Він додав, що Литва нещодавно подарувала Україні генератори на суму 2,4 млн євро, а масштаб атак Росії вимагає відповідного збільшення зусиль від усіх.

"Слова та ілюзії стриманості не зупинять Росію. Тільки сила, солідарність та відповідальність можуть змусити її припинити агресивну війну", – додав Будріс.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що представники США в Абу-Дабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир’я, але Росія на нього наразі не погодилася.

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.