Глава МИД Латвии: Россия терроризирует украинцев, чтобы заморозить их до смерти

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с резкой критикой РФ за ее целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом она написала в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, действия Кремля являются сознательным актом террора, направленным на создание гуманитарной катастрофы в зимний период.

"Россия атаковала энергетический сектор Украины, высоковольтные линии электропередач, ключевые подстанции, что повлияло на производство атомной энергии. Это террор против народа Украины, чтобы заморозить его на смерть", – написала глава дипломатии Латвии.

Она сообщила, что ее государство направляет новую помощь Украине и выступает за массовые санкции против России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в субботу призвал мировое сообщество принять меры против российского террора, заявив, что он ставит весь европейский континент под угрозу ядерной аварии.

Владимир Зеленский сообщил в субботу, что в результате российских ударов 7 февраля блоки украинских АЭС уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис заявил, что российский лидер Владимир Путин блефует относительно энергетического перемирия и вместо этого продолжает терроризировать украинцев, используя зиму как оружие.