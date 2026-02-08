В Италии полиция применила слезоточивый газ к митингующим возле места проведения Олимпиады

Итальянская полиция применила слезоточивый газ и водомет против десятков протестующих, которые бросали петарды и пытались прорваться на шоссе возле площадки Зимних Олимпийских игр в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Краткое столкновение произошло в конце мирного шествия тысяч людей против влияния Олимпиады на окружающую среду и присутствия американских агентов миграционной службы в Италии.

После столкновения полиция сдержала агрессивных демонстрантов, которые, судя по всему, пытались добраться до олимпийской хоккейной площадки Santagiulia. К тому времени большая часть мирных протестующих, среди которых были семьи с маленькими детьми и студенты, уже разошлась.

Ранее группа протестующих в масках подожгла дымовые шашки и петарды на мосту, с которого открывается вид на строительную площадку, расположенную примерно в 800 метрах от Олимпийской деревни, где проживает около 1500 спортсменов.

Полицейские фургоны за временным металлическим забором охраняли дорогу к поселку спортсменов, но протест отклонился от курса и продолжился в направлении площадки Santagiulia. Вся трасса охранялась большим количеством полицейских.

Не было никаких признаков того, что протест и связанное с ним закрытие дороги помешали перевозке спортсменов на соревнования, которые проходят в окрестностях Милана.

Демонстрация совпала с визитом вице-президента США Джей Ди Венса в Милан в качестве главы американской делегации, которая посетила церемонию открытия в пятницу.

Протест также был направлен против развертывания агентов Иммиграционной и таможенной службы США для обеспечения безопасности американской делегации.

Служба внутренней безопасности США, подразделение ICE, занимающееся трансграничными преступлениями, часто отправляет своих сотрудников на зарубежные мероприятия, такие как Олимпийские игры, для обеспечения безопасности. Подразделение ICE, стоящее во главе борьбы с иммиграцией в США, известно как "Операции по исполнению и выселению", и нет никаких признаков того, что его сотрудники отправлены в Италию.

Напомним, начало зимних Олимпийских игр в Италии сопровождалось серией инцидентов на железной дороге: зафиксировано три факта повреждения инфраструктуры; следователи не исключают, что это была скоординированная демонстративная акция анархистских группировок.

В начале февраля РФ осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр.

Стоит отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.