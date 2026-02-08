Президент Словаччини вважає помилкою передачу Україні МіГ-29

Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав помилкою рішення попереднього уряду про передачу Україні винищувачів МіГ-29, але відмовився від участі в політичних суперечках, які почалися днями навколо їх дарування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Пеллегріні нагадав, ще будучи прем'єр-міністром, він віддав наказ зберегти боєздатність тодішніх словацьких винищувачів МіГ-29 до того моменту, коли їхню роль переймуть нові американські літаки F-16.

"До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, за які на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів", – зазначив він.

Пеллегріні відкинув твердження попередньої урядової коаліції, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту.

"Якби це було так, жоден з них не зміг би вилетіти зі Словаччини до України. Ще як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання", – зазначив словацький президент.

"Як президент Словацької Республіки я не буду брати участь у політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів. Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право дарувати наші МіГи Україні", – додав він.

У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

У листопаді 2025 року правоохоронці повідомили, що не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 та систему протиповітряної оборони КУБ.

Водночас словацька поліція хотіла затримати ексміністра обороні Ярослава Надя в середині червня, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронці "спектаклем".

Днями стало відомо, що поліція Словаччини розслідує справу про передачу Україні секретної документації щодо зенітно-ракетних комплексів С-300 радянського виробництва у 2022 році.