Президент Словакии считает ошибкой передачу Украине МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой решение предыдущего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29, но отказался от участия в политических спорах, которые начались на днях вокруг их дарения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Пеллегрини напомнил, что еще будучи премьер-министром, он отдал приказ сохранить боеспособность тогдашних словацких истребителей МиГ-29 до того момента, когда их роль переймут новые американские самолеты F-16.

"До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, за которые на тот момент не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", – отметил он.

Пеллегрини отверг утверждение предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину. Еще будучи премьер-министром, я имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все свои задачи", – отметил словацкий президент.

"Как президент Словацкой Республики я не буду участвовать в политических или уголовных спорах, которые в последние дни возникли вокруг дарения истребителей. Однако люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство Гегера, которое правило без доверия парламента, право дарить наши МиГи Украине", – добавил он.

В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В ноябре 2025 года правоохранители сообщили, что не нашли состава преступления в решениях предыдущего правительства передать Украине советские истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны КУБ.

В то же время словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".

На днях стало известно, что полиция Словакии расследует дело о передаче Украине секретной документации по зенитно-ракетным комплексам С-300 советского производства в 2022 году.