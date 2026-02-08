У Німеччині попередили про кілометрові військові конвої на дорогах у неділю

Водії в німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт та Нижня Саксонія повинні бути пильними цієї неділі: німецькі збройні сили передислокують транспортні засоби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У неділю великий конвой збройних сил Німеччини проїде по автомагістралях і федеральних дорогах у Північному Рейні-Вестфалії, Нижній Саксонії та Саксонії-Ангальт.

За повідомленням Збройних сил Німеччини, приблизно 180 транспортних засобів рухатимуться дев'ятьма групами по 20 транспортних засобів у кожній.

Інших учасників дорожнього руху просять бути уважними та триматися якомога далі. З міркувань безпеки не слід їхати між окремими транспортними засобами у відносно повільних конвоях, довжина яких може сягати одного кілометра.

За даними Збройних сил Німеччини, маршрут конвою становить приблизно 350 кілометрів.

Точний маршрут не буде оголошений заздалегідь з міркувань військової безпеки.

Як повідомлялося, у Європі почались багатонаціональні військові навчання Dynamic Front 26 за участі країн-членів НАТО, у тому числі США.

Франція готується до навчань "Orion 26", які триватимуть три місяці і передбачають участь солдатів з 24 країн.

Також у січні НАТО розпочав масштабні навчання Steadfast Dart 26.