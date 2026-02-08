В Германии предупредили о километровых военных конвоях на дорогах в воскресенье

Водители в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Ангальт и Нижняя Саксония должны быть бдительными в это воскресенье: немецкие вооруженные силы передислоцируют транспортные средства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В воскресенье большой конвой вооруженных сил Германии проедет по автомагистралям и федеральным дорогам в Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии и Саксонии-Ангальт.

По сообщению Вооруженных сил Германии, примерно 180 транспортных средств будут двигаться девятью группами по 20 транспортных средств в каждой.

Других участников дорожного движения просят быть внимательными и держаться как можно дальше. Из соображений безопасности не следует ехать между отдельными транспортными средствами в относительно медленных конвоях, длина которых может достигать одного километра.

По данным Вооруженных сил Германии, маршрут конвоя составляет примерно 350 километров.

Точный маршрут не будет объявлен заранее из соображений военной безопасности.

Как сообщалось, в Европе начались многонациональные военные учения Dynamic Front 26 с участием стран-членов НАТО, в том числе США.

Франция готовится к учениям "Orion 26", которые продлятся три месяца и предусматривают участие солдат из 24 стран.

Также в январе НАТО начало масштабные учения Steadfast Dart 26.