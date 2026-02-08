Укр Рус Eng

Прем'єр Ізраїлю зустрінеться з Трампом для обговорення переговорів з Іраном

Новини — Неділя, 8 лютого 2026, 10:34 — Іванна Костіна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в середу для обговорення переговорів США з Іраном.

Про це повідомили в офісі Нетаніягу, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Прем'єр-міністр вважає, що всі переговори повинні включати обмеження балістичних ракет і припинення підтримки іранської осі", – йдеться в заяві кабінету ізраїльського прем'єра, в якій йдеться про підтримку Тегераном бойових угруповань, включаючи "Хезболлу" в Лівані та Хамас на палестинських територіях.

Остання зустріч Трампа і Нетаніягу відбулася в грудні.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану погрожував американським військовим базам у регіоні.

Тегеран завдасть удару по американських базах на Близькому Сході, якщо на нього нападуть американські війська, що зосередилися в регіоні, заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі в суботу в ефірі катарського телеканалу "Аль-Джазіра".

6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну. 

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Ізраїль Іран
Реклама: