Прем'єр Ізраїлю зустрінеться з Трампом для обговорення переговорів з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в середу для обговорення переговорів США з Іраном.

Про це повідомили в офісі Нетаніягу, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Прем'єр-міністр вважає, що всі переговори повинні включати обмеження балістичних ракет і припинення підтримки іранської осі", – йдеться в заяві кабінету ізраїльського прем'єра, в якій йдеться про підтримку Тегераном бойових угруповань, включаючи "Хезболлу" в Лівані та Хамас на палестинських територіях.

Остання зустріч Трампа і Нетаніягу відбулася в грудні.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану погрожував американським військовим базам у регіоні.

Тегеран завдасть удару по американських базах на Близькому Сході, якщо на нього нападуть американські війська, що зосередилися в регіоні, заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі в суботу в ефірі катарського телеканалу "Аль-Джазіра".

6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.