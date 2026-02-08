Укр Рус Eng

Премьер Израиля встретится с Трампом для обсуждения переговоров с Ираном

Новости — Воскресенье, 8 февраля 2026, 10:34 — Иванна Костина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в среду для обсуждения переговоров США с Ираном.

Об этом сообщили в офисе Нетаньяху, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Премьер-министр считает, что все переговоры должны включать ограничение баллистических ракет и прекращение поддержки иранской оси", – говорится в заявлении кабинета израильского премьера, в котором речь идет о поддержке Тегераном боевых группировок, включая "Хезболлу" в Ливане и Хамас на палестинских территориях.

Последняя встреча Трампа и Нетаньяху состоялась в декабре.

Между тем министр иностранных дел Ирана угрожал американским военным базам в регионе.

Тегеран нанесет удар по американским базам на Ближнем Востоке, если на него нападут американские войска, сосредоточенные в регионе, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в субботу в эфире катарского телеканала "Аль-Джазира".

6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

