У Португалії проходить другий тур виборів президента

8 лютого в Португалії розпочалося голосування у другому турі президентських виборів, в якому беруть участь представники ультраправих сил, а країна потерпає від смертоносних штормів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Хоча лідер ультраправих Андре Вентура майже напевно програє соціалістичному кандидату Антоніу Жозе Сегуро, його результат матиме важливе значення.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку, і 11 мільйонів виборців у країні та за кордоном мають право проголосувати. Перші екзит-поли очікуються близько 8 вечора.

Незважаючи на поліпшення погоди протягом ночі, щонайменше 14 найбільш постраждалих виборчих округів відклали голосування для майже 32 000 осіб на один тиждень.

Шторми забрали життя щонайменше п'яти людей, спричинили повені та завдали збитків на суму близько 4 млрд євро. Однак заклик Вентури відкласти все голосування був відхилений.

Він відстає від 63-річного Сегуро, досвідченого політика. За результатами опитування, проведеного в середу, соціаліст набирав 67% голосів.

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру заявив, що шторми спричинили "руйнівну кризу", але загрози для голосування можна подолати.

На останніх парламентських виборах партія Chega Вентури вела агресивну передвиборчу кампанію проти імміграції.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega стала другою за розміром партією парламенту Португалії.