В Португалии проходит второй тур выборов президента

8 февраля в Португалии началось голосование во втором туре президентских выборов, в котором участвуют представители ультраправых сил, а страна страдает от смертоносных штормов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Хотя лидер ультраправых Андре Вентура почти наверняка проиграет социалистическому кандидату Антониу Жозе Сегуро, его результат будет иметь важное значение.

Избирательные участки открылись в 8 утра, и 11 миллионов избирателей в стране и за рубежом имеют право проголосовать. Первые экзит-поллы ожидаются около 8 вечера.

Несмотря на улучшение погоды в течение ночи, по меньшей мере 14 наиболее пострадавших избирательных округов отложили голосование для почти 32 000 человек на одну неделю.

Штормы унесли жизни по меньшей мере пяти человек, вызвали наводнения и нанесли ущерб на сумму около 4 млрд евро. Однако призыв Вентуры отложить все голосование был отклонен.

Он отстает от 63-летнего Сегуро, опытного политика. По результатам опроса, проведенного в среду, социалист набирал 67% голосов.

Премьер-министр Луиш Монтенегру заявил, что штормы вызвали "разрушительный кризис", но угрозы для голосования можно преодолеть.

На последних парламентских выборах партия Chega Вентуры вела агрессивную предвыборную кампанию против иммиграции.

По итогам последних выборов в мае 2025 года Chega стала второй по величине партией парламента Португалии.