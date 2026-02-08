Прем'єр Франції виключив намір балотуватись в президенти

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню цими вихідними оголосив свій робочий план на решту терміну повноважень і ще раз чітко дав зрозуміти, що не планує балотуватися на президентських виборах наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"2026 рік буде продуктивним для французів. Ми зосередимося на найважливішому. У цих питаннях ми не можемо чекати до президентських виборів", – заявив Лекорню.

Після того як нарешті було ухвалено бюджет на 2026 рік, Лекорню тепер хоче зайнятися нагальними питаннями, які залишалися в підвішеному стані через тривалі дебати щодо бюджету.

В інтерв'ю кільком французьким місцевим газетам, опублікованому в суботу, Лекорню оголосив, що найближчими днями його уряд нарешті представить давно очікуваний закон про енергетичне програмування, який окреслює енергетичну стратегію Франції до 2035 року і який запізнився більш ніж на два роки.

Лекорню заявив, що текст буде прийнятий як урядовий декрет до кінця тижня. Він підтвердить будівництво шести нових ядерних реакторів з можливістю будівництва ще восьми та встановить мету, згідно з якою до 2030 року 60% енергоспоживання буде забезпечуватися електроенергією.

Прем'єр-міністр також оголосив про оновлення багаторічного закону про військове програмування країни, щоб відобразити збільшення витрат на оборону на 6,5 млрд євро у 2026 році.

Серед пріоритетів Лекорню – реформа з метою перерозподілу повноважень між центральним урядом, заходи для боротьби з нестачею лікарів та житла. У неділю уряд прийняв нові заходи для боротьби з шахрайством в існуючому механізмі медичної допомоги для нелегальних іноземців, який ультраправа партія "Національне об'єднання" хоче скасувати.

У міру загострення боротьби за право стати наступником французького президента Емманюеля Макрона в 2027 році Лекорню повторив, що не планує балотуватися. Він також підтвердив, що проведе перестановки в уряді до закінчення так званого резервного періоду перед муніципальними виборами у Франції, тобто до 22 лютого.

Очікується, що міністр культури Рашида Даті, яка балотується на посаду мера Парижа, разом з іншими міністрами покине уряд.

На початку прем’єрства Лекорню більшість французів не вірили, що йому вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник Франсуа Байру – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету.