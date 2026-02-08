Премьер Франции исключил намерение баллотироваться в президенты

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в эти выходные объявил свой рабочий план на оставшийся срок полномочий и еще раз четко дал понять, что не планирует баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"2026 год будет продуктивным для французов. Мы сосредоточимся на самом важном. В этих вопросах мы не можем ждать до президентских выборов", – заявил Лекорню.

После того как наконец был принят бюджет на 2026 год, Лекорн теперь хочет заняться неотложными вопросами, которые оставались в подвешенном состоянии из-за длительных дебатов по бюджету.

В интервью нескольким французским местным газетам, опубликованном в субботу, Лекорню объявил, что в ближайшие дни его правительство наконец представит долгожданный закон об энергетическом программировании, который определяет энергетическую стратегию Франции до 2035 года и который задержался более чем на два года.

Лекорню заявил, что текст будет принят в качестве правительственного декрета до конца недели. Он подтвердит строительство шести новых ядерных реакторов с возможностью строительства еще восьми и установит цель, согласно которой к 2030 году 60% энергопотребления будет обеспечиваться электроэнергией.

Премьер-министр также объявил об обновлении многолетнего закона о военном программировании страны, чтобы отразить увеличение расходов на оборону на 6,5 млрд евро в 2026 году.

Среди приоритетов Лекорню – реформа с целью перераспределения полномочий между центральным правительством, меры по борьбе с нехваткой врачей и жилья. В воскресенье правительство приняло новые меры по борьбе с мошенничеством в существующем механизме медицинской помощи для нелегальных иностранцев, который ультраправая партия "Национальное объединение" хочет отменить.

По мере обострения борьбы за право стать преемником французского президента Эмманюэля Макрона в 2027 году Лекорню повторил, что не планирует баллотироваться. Он также подтвердил, что проведет перестановки в правительстве до окончания так называемого резервного периода перед муниципальными выборами во Франции, то есть до 22 февраля.

Ожидается, что министр культуры Рашида Дати, которая баллотируется на пост мэра Парижа, вместе с другими министрами покинет правительство.

В начале премьерства Лекорню большинство французов не верили, что ему удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник Франсуа Байру – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временно позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета.