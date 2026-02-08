Укр Рус Eng

Иран не откажется от обогащения урана, несмотря на угрозы войны со стороны США – глава МИД

Новости — Воскресенье, 8 февраля 2026, 15:37 — Иванна Костина

Министр иностранных дел Ирана заявил в воскресенье, что его страна не боится развертывания военно-морских сил США в Персидском заливе.

Иран никогда не откажется от права на обогащение урана, даже если война "будет навязана нам", заявил в воскресенье министр иностранных дел Аббас Аракчи, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

"Иран заплатил очень высокую цену за свою мирную ядерную программу и обогащение урана", – заявил Аббас Аракчи на форуме в Тегеране.

"Почему мы так настаиваем на обогащении и отказываемся отказаться от него, даже если нам навязывают войну? Потому что никто не имеет права диктовать нам, как себя вести", – сказал он через два дня после встречи с посланником США Стивом Виткоффом в Омане.

Министр иностранных дел Ирана также заявил в воскресенье, что его страна не боится развертывания американских военно-морских сил в Персидском заливе.

"Их военное развертывание в регионе нас не пугает", – сказал Аббас Аракчи после того, как посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф посетил американский авианосец "Авраам Линкольн" в этом регионе.

Выступая на форуме в Тегеране, на котором присутствовала AFP, Аракчи добавил, что продолжение Вашингтоном санкций против Ирана и недавнее развертывание военных сил "вызывают сомнения в серьезности и готовности другой стороны к настоящим переговорам".

"Мы внимательно следим за ситуацией, оцениваем все сигналы и решим, продолжать ли переговоры", – сказал он.

6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

