Сибіга закликає прискорити мирні переговори у війні РФ проти України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що лідери України та Росії повинні зустрітися особисто, щоб обговорити найскладніші питання, що залишилися в мирних переговорах, і що тільки президент США Дональд Трамп може зупинити війну.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає "Європейська правда".

Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни, що триває вже чотири роки, і скористатися імпульсом у переговорах, які ведуть США, до того, як втрутяться інші фактори, такі як передвиборча кампанія до проміжних виборів до Конгресу США в листопаді, заявив Сибіга.

"Тільки Трамп може зупинити війну", – сказав він.

З 20-пунктного мирного плану, який став основою для нещодавніх тристоронніх переговорів, залишилося невирішеними лише "кілька" пунктів, зазначив Сибіга. "Найбільш чутливі та найскладніші, які мають бути вирішені на рівні лідерів", – уточнив він.

"На мою думку, ми маємо імпульс, це правда. Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові прискорити процес", – заявив міністр.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Крім того, президент підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі вирішити територіальне питання та питання ЗАЕС наразі не вдалося.

Також Зеленський заявив, що представники США в Абу-Дабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир’я.