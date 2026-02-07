Зеленський: США знову запропонували енергетичне перемир’я, РФ поки згоди не дала

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники США в Абу-Дабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир’я.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".

За словами президента, Україна погодилася на американську пропозицію, а Росія згоди поки не дала.

"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні", – сказав Зеленський.

Він відзначив, що зазвичай росіяни дають відповідь на такі ініціативи після повернення в РФ.

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Крім того, президент підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі вирішити територіальне питання та питання ЗАЕС наразі не вдалося.

