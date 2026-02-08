Сибига призывает ускорить мирные переговоры в войне РФ против Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что лидеры Украины и России должны встретиться лично, чтобы обсудить самые сложные вопросы, оставшиеся в мирных переговорах, и что только президент США Дональд Трамп может остановить войну.

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны, которая длится уже четыре года, и воспользоваться импульсом в переговорах, которые ведут США, до того, как вмешаются другие факторы, такие как предвыборная кампания к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре, заявил Сибига.

"Только Трамп может остановить войну", – сказал он.

Из 20-пунктного мирного плана, который стал основой для недавних трехсторонних переговоров, остались нерешенными только "несколько" пунктов, отметил Сибига. "Наиболее чувствительные и сложные, которые должны быть решены на уровне лидеров", – уточнил он.

"По моему мнению, у нас есть импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускорить процесс", – заявил министр.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Кроме того, президент подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби решить территориальный вопрос и вопрос ЗАЭС пока не удалось.

Также Зеленский заявил, что представители США в Абу-Даби снова предложили ввести энергетическое перемирие.