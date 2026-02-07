Президент підтвердив "глухий кут" на переговорах з РФ щодо двох ключових питань

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі вирішити територіальне питання та питання ЗАЕС не вдалося.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".

Президент зауважив, що "складні питання залишились складними".

"Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. "Стоїмо, де стоїмо" – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", – сказав Зеленський.

Американська сторона, за його словами, натомість знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

"Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", – зауважив президент.

Він відзначив, що на переговорах в Абу-Дабі не досягнуто прогресу і у питанні функціонування ЗАЕС. За його словами, це питання має вирішуватися у комплексі із, зокрема, відбудовою Каховської ГЕС.

"Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території", – сказав глава держави.

Зеленський вкотре зауважив, що територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів України, США та Росії. Він підтвердив свою готовність до таких перемовин.

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Агентство Reuters повідомило в п'ятницю, що американські та українські переговорники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також агентство повідомило, що на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.