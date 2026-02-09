СМИ: премьерство Стармера – под угрозой из-за скандала с экс-послом в США

Будущее британского премьер-министра Кира Стармера находится под вопросом на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который фигурирует в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Источники агентства рассказывают о спорах в верхушке Лейбористской партии, а также о том, что чиновники готовились к тому, что министры в частном порядке попросят Стармера уйти в отставку или пригрозят своей отставкой, если он этого не сделает.

Один из помощников министра кабинета сказал, что шансы Стармера продержаться на посту до конца недели составляют 50 на 50.

В воскресенье стало известно об отставке главы администрации премьера Великобритании Моргана Максвини.

Несколько депутатов от Лейбористской партии обвинили Максвини в назначении бывшего лейбористского пера послом в США.

По словам человека, знакомого с обсуждениями, Стармер несколько дней размышлял, может ли он позволить себе продолжать без Максвини.

Потеря идеолога убедительной победы лейбористов на выборах 2024 года оставляет премьер-министра без защиты в момент, когда разочарованные члены правительства требуют перемен на верхушке.

Между тем агентство пишет, что заменить Стармера на посту могут министр здравоохранения Вес Стритинг или бывшая вице-премьер Анджела Рейнер.

В правящей партии некоторые ожидают, что Стармер попытается укрепить свою позицию, пригласив в состав кабинета министров таких левых деятелей, как Рейнер, и повысив таких политиков, как министр энергетики Эд Милибенд, который сам является бывшим лидером партии.

Но другие сомневаются, что Рейнер согласится войти в правительство, поскольку сейчас она на шаг ближе к тому, чтобы занять место Стармера.

Один из членов Лейбористской партии заявил, что единственный способ, который поможет Стармеру продержаться до местных выборов в мае, – это быть "хромой уткой", а его соперники используют это время, чтобы подготовиться к борьбе.

Агентство пишет, что фавориткой на пост премьера сейчас считается Рейнер. Однако представители Лейбористской партии назвали как минимум шестерых других кандидатов, среди которых, в частности, министр внутренних дел Шабана Махмуд и министр иностранных дел Иветт Купер.

Несколько представителей правого крыла Лейбористской партии предложили, чтобы эту должность занял министр обороны Джон Хилли.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Ранее Мендельсон объявил об отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как из опубликованных Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна вытекли новые факты их переписки.

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США, несмотря на то, что были известны его связи с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.