Литовці не підтримують подальше підвищення пенсійного віку

Майже 90% литовців – проти потенційного подальшого підвищення пенсійного віку, який після останніх змін становить 65 років.

Про це свідчить опитування, проведене на замовлення суспільного мовника LRT, пише "Європейська правда".

З 2026 року чоловіки й жінки у Литві будуть виходити на пенсію у 65 років. Опитування засвідчило, що 88% литовців – проти подальшого підвищення пенсійного віку, тоді як підтримали б цей крок лише 5% і решта – не визначились з думкою.

Думка "проти" суттєво переважає у всіх вікових та соціальних групах.

Збір даних проводили 8-24 січня, опитали 1063 повнолітніх респондентів. Можлива похибка становить 3,1 процентного пункта.

У Міністерстві соціальної безпеки та праці наголошують, що зараз нових пропозицій підвищення пенсійного віку не планується.

Дослідження замовили на тлі дискусії у публічному просторі про те, чи Литві через деякий час варто буде додатково підвищити пенсійний вік, з прив’язкою до тривалості життя.

В Естонії планують нове підвищення пенсійного віку з 2028 року - до 65 років і трьох місяців.

У Данії заплановане поступове його підвищення до 70 років.

Водночас уряду Франції довелося призупинити вже затверджену пенсійну реформу для пом’якшення політичної кризи.