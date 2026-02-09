Литовцы не поддерживают дальнейшее повышение пенсионного возраста

Почти 90% литовцев – против потенциального дальнейшего повышения пенсионного возраста, который после последних изменений составляет 65 лет.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу общественного вещателя LRT, пишет "Европейская правда".

С 2026 года мужчины и женщины в Литве будут выходить на пенсию в 65 лет. Опрос показал, что 88% литовцев – против дальнейшего повышения пенсионного возраста, тогда как поддержали бы этот шаг только 5% и остальные – не определились с мнением.

Мнение "против" существенно преобладает во всех возрастных и социальных группах.

Сбор данных проводили 8-24 января, опросили 1063 совершеннолетних респондентов. Возможная погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

В Министерстве социальной безопасности и труда отмечают, что сейчас новых предложений повышения пенсионного возраста не планируется.

Исследование заказали на фоне дискуссии в публичном пространстве о том, стоит ли Литве через некоторое время дополнительно повысить пенсионный возраст, с привязкой к продолжительности жизни.

В Эстонии планируют новое повышение пенсионного возраста с 2028 года - до 65 лет и трех месяцев.

В Дании запланировано постепенное его повышение до 70 лет.

В то же время правительству Франции пришлось приостановить уже утвержденную пенсионную реформу для смягчения политического кризиса.