Директор по коммуникациям в офисе Стармера подал в отставку на фоне скандала с Эпштейном

Директор по коммуникациям в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан покинул свой пост на фоне политического скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона и его связей с осужденным в США сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Аллан заявил, что уходит в отставку, чтобы "позволить создание новой команды" в офисе Стармера. В своем заявлении он не упоминал о скандале вокруг экс-посла Мендельсона.

По версии журналистов The Guardian, среди причин отставки может быть и то, что за пять месяцев работы в правительстве Аллану не удалось добиться существенного улучшения рейтингов Кира Стармера.

Сейчас премьер-министр Великобритании столкнулся с крупнейшим политическим кризисом за время своего пребывания в должности, который грозит его отставкой. Слухи об этом появились на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который фигурирует в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Ранее Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США, несмотря на то, что были известны его связи с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.

Как стало известно, 9 февраля в отставку подал глава администрации премьера Великобритании Морган Максвини.