У Швеції ухвалять жорсткіші правила отримання громадянства

Уряд Швеції пропонує зміни до правил отримання громадянства, які передбачають обов'язковий термін проживання строком від 8 років та встановлення мінімального порогу заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

У понеділок, 9 лютого, представники урядових партій Швеції представили низку суворіших вимог до отримання громадянства. Очікується, що нововведення набудуть чинності 6 червня.

В уряді пропонують, щоб заявники на отримання шведського громадянства проживали в країні щонайменше вісім років, замість п'яти, як це було раніше. Будь-кому, хто має судимість, як у Швеції, так і за кордоном, доведеться чекати довше – максимально 17 років.

Також охочі отримати громадянство повинні мати щомісячний дохід понад 20 тисяч шведських крон (понад 1800 євро) та скласти тест на знання мови та культури, подібний до тих, які існують в Данії та США.

Також Швеція запровадить вимогу щодо перевірки доходів. Заявники на громадянство не повинні отримувати соціальну допомогу понад шість місяців протягом останніх трьох років, Винятки зроблять для студентів.

Як стало відомо минулого тижня, уряд Швеції розглядає зміни до імміграційного законодавства, які зобов’язуватимуть всіх шукачів притулку розміщуватися в центрах прийому мігрантів під час розгляду їхніх заявок. З 2015 року близько 160 тисяч осіб попросили притулку у Швеції. Посилення імміграційних обмежень, ймовірно, стане ключовим фактором на парламентських виборах у країні у вересні цього року.

