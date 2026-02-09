В Швеции примут более жесткие правила получения гражданства

Правительство Швеции предложит изменения в правилах получения гражданства, которые предусматривают обязательный срок проживания от 8 лет и установление минимального порога заработной платы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведский общественный вещатель SVT.

В понедельник, 9 февраля, представители правительственных партий Швеции представили ряд более строгих требований к получению гражданства. Ожидается, что нововведения вступят в силу 6 июня.

В правительстве предлагают, чтобы заявители на получение шведского гражданства проживали в стране не менее восьми лет, вместо пяти, как это было ранее. Любому, кто имеет судимость, как в Швеции, так и за рубежом, придется ждать дольше – максимально 17 лет.

Также желающие получить гражданство должны иметь ежемесячный доход более 20 тысяч шведских крон (более 1800 евро) и сдать тест на знание языка и культуры, подобный тем, которые существуют в Дании и США.

Также Швеция введет требование о проверке доходов. Заявители на гражданство не должны получать социальную помощь более шести месяцев в течение последних трех лет, исключения сделают для студентов.

Как стало известно на прошлой неделе, правительство Швеции рассматривает изменения в иммиграционное законодательство, которые обяжут всех просителей убежища размещаться в центрах приема мигрантов во время рассмотрения их заявлений. С 2015 года около 160 тысяч человек попросили убежища в Швеции. Ужесточение иммиграционных ограничений, вероятно, станет ключевым фактором на парламентских выборах в стране в сентябре этого года.

