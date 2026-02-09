МИД Норвегии просит Совет Европы снять иммунитет с экс-генсека на фоне файлов Эпштейна

Министерство иностранных дел Норвегии просит Совет Европы снять иммунитет с экс-премьера страны Турбьерна Ягланда.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Старший советник отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Ане Йорем сообщил, что внешнеполитическое ведомство Норвегии обратилось в Совет Европы с просьбой снять иммунитет с экспремьера Ягланда в связи с появлением материалов дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Как бывший генеральный секретарь Совета Европы, Ягланд имеет иммунитет от судебного преследования за официальные действия, которые он мог совершать как генеральный секретарь.

Глава специального норвежского ведомства по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды (Økokrim) Пол Льонсет объявил, что инициирует расследование против Ягланда по подозрениям в серьезной коррупции.

Поэтому важно, чтобы расследование Økokrim могло продолжаться без препятствий со стороны иммунитета.

В рамках расследования проверят, получал ли Ягланд в период пребывания на посту генсека Совета Европы (2009-2019 годы) и председателя Нобелевского комитета (2009-2015 годы) какие-либо подозрительные выгоды в виде подарков, займов и оплачиваемых поездок.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала наибольший скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера.

Подробно о скандале – в статье Секс в интересах ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем здесь Россия.