Совет по вопросам психического здоровья Норвегии дистанцировался от кронпринцессы из-за Эпштейна

Совет по вопросам психического здоровья Норвегии заявил о приостановке сотрудничества с кронпринцессой Метте-Марит после того, как стало известно о ее тесном общении с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Тове Гундерсен, пишет NRK, передает "Европейская правда".

Кронпринцесса Метте-Марит является патронессой Совета по вопросам психического здоровья. В понедельник, 9 декабря, Совет заявил о приостановке сотрудничества с ней.

Гундерсен отметила, что кронпринцесса находится в сложной ситуации и ей нужно время, чтобы собраться с мыслями.

"Мы считаем, что в этой критической и серьезной ситуации ей следует предоставить такое время. На 2026 год не планируется никаких мероприятий или сотрудничества с королевской принцессой", – отметила она.

Затем генеральный секретарь Совета призвала к более глубокому изучению и пониманию связей с Эпштейном.

"Мы все решительно осуждаем случаи торговли людьми, насилия и сексуального насилия. Никто не должен способствовать молчанию и двусмысленности. Это только приводит к тому, что жертвы остаются с чувством стыда, а преступники – на свободе. Это касается всех нас. Никто не должен подвергаться сексуальному насилию", – добавила Гундерсен.

Как известно, Минюст США обнародовал миллионы страниц материалов дела Эпштейна, из которых стали известны конкретные детали общения с ним десятков известных лиц, в том числе норвежской кронпринцессы Метте-Марит.

Принцесса опубликовала заявление, в котором отметила, что сожалеет о своей "небрежности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Эпштейном.

Премьер Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".

Публикация файлов Эпштейна совпала по времени с другим имиджевым ударом для королевской семьи – арестом и судом над сыном Метте-Марит по обвинениям в домашнем насилии и изнасилованиях.

В Норвегии 44% опрошенных граждан считают, что Метте-Марит не должна была бы взойти на престол после того, как стало известно о ее тесном общении с Эпштейном.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера.