Посол США: ми не хочемо розпаду НАТО

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США прагнуть сильного Альянсу, відкинувши заяви про бажання Вашингтона підірвати чинний світовий порядок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Вітакер коментував висновки звіту Мюнхенської конференції з безпеки. Автори доповіді попередили, що найбільший виклик ліберальному міжнародному порядку "виходить зсередини" через різку зміну мислення адміністрації США та її ставлення до власних альянсів.

Посол наполягає, що США не хочуть розформувати НАТО чи підривати чинні альянси, як натякають автори звіту, а лише "збалансувати" те, як оборонні витрати лягають на різні країни НАТО.

"Це перше, що я відкидаю; ми намагаємося зробити НАТО сильнішим, не виходити з його складу чи відкидати його, а зробити так, щоб він функціонував так, як задумувалося, як альянс із 32 сильних та спроможних союзників", – сказав Вітакер.

Він також сказав, що США розчаровані тим, що в Європі "багато дискусій і мало дій", а європейські союзники витрачають більше часу на обговорення проблем, ніж на їх вирішення.

Вітакер заявив, що в питаннях безпеки європейським партнерам потрібно фактично збільшити свої витрати на оборону та продемонструвати, що вони можуть виконати свої обіцянки, зокрема щодо збільшення цільових показників видатків НАТО.

Коментуючи питання Гренландії, посол заявив, що інтерес США до цієї території полягає лише в тому, щоб забезпечити, щоб Гренландія мала змогу захищатися від Росії та Китаю, незалежно від того, під чиїм контролем вона перебуватиме.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон назвав суперечку зі США навколо Гренландії "стратегічним сигналом до пробудження" для Європи.

Під час візиту до Парижа прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що світовий порядок у тому вигляді, яким його знали дотепер, залишився в минулому.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу у паризькому університеті Sciences Po заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати.

Читайте також: "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію.