Посол США: мы не хотим распада НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США стремятся к сильному Альянсу, отвергнув заявления о желании Вашингтона подорвать действующий мировой порядок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Уитакер комментировал выводы отчета Мюнхенской конференции по безопасности. Авторы доклада предупредили, что самый большой вызов либеральному международному порядку "исходит изнутри" из-за резкого изменения мышления администрации США и ее отношения к собственным альянсам.

Посол настаивает, что США не хотят расформировать НАТО или подрывать действующие альянсы, как намекают авторы отчета, а лишь "сбалансировать" то, как оборонные расходы ложатся на разные страны НАТО.

"Это первое, что я отвергаю; мы пытаемся сделать НАТО сильнее, не выходить из его состава или отвергать его, а сделать так, чтобы он функционировал так, как задумывалось, как альянс из 32 сильных и способных союзников", – сказал Уитакер.

Он также сказал, что США разочарованы тем, что в Европе "много дискуссий и мало действий", а европейские союзники тратят больше времени на обсуждение проблем, чем на их решение.

Уитакер заявил, что в вопросах безопасности европейским партнерам нужно фактически увеличить свои расходы на оборону и продемонстрировать, что они могут выполнить свои обещания, в частности по увеличению целевых показателей расходов НАТО.

Комментируя вопрос Гренландии, посол заявил, что интерес США к этой территории заключается лишь в том, чтобы обеспечить, чтобы Гренландия имела возможность защищаться от России и Китая, независимо от того, под чьим контролем она будет находиться.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал спор с США вокруг Гренландии "стратегическим сигналом к пробуждению" для Европы.

Во время визита в Париж премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мировой порядок в том виде, в каком его знали до сих пор, остался в прошлом.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в парижском университете Sciences Po заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать.

