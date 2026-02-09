В Польше оставили в силе приговоры россиянам, агитировавшим присоединиться к группе Вагнера

Апелляционный суд в Кракове оставил в силе приговор, которым двух россиян осудили за распространение в Польше наклеек, вербующих в группу Вагнера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Андрей Г. и Алексей Т. были приговорены к 5,5 годам тюремного заключения. Приговор является окончательным.

Наказание в виде 5,5 лет тюремного заключения для россиян было вынесено в прошлом году окружным судом в Кракове, который согласился с выводами прокуратуры, утверждая, что наклейки были инструментом для достижения двух целей – вербовки в военную службу и пропагандистских действий.

Таким образом, суд признал Андрея Г. и Алексея Т. виновными в вербовке в группу Вагнера, а также в шпионской деятельности в пользу российской разведки. Он также обязал их выплатить по 30 тысяч злотых в пользу Фонда помощи пострадавшим и послеисправительной помощи.

Как прокурор, так и защитники обжаловали этот приговор. В суде второй инстанции прокурор требовал более сурового наказания – восемь лет тюремного заключения, аргументируя это тем, что это станет предостережением для других. Он добавил, что мужчины действовали также в интересах других российских объединений, в том числе связанных с вооруженными силами.

Полномочные представители обвиняемых, напротив, требовали их оправдания, обвиняя суд первой инстанции, в частности, в отсутствии доказательств в подтверждение тезиса об осознанном участии в разведывательной деятельности. Они также подчеркивали, что расклеивание наклеек не имело целью дезинформацию или дезинтеграцию.

Сами обвиняемые на стадии следствия не признали сформулированных прокуратурой обвинений в вербовке на военную службу и шпионаже, не отрицая при этом, что стояли за самим распространением наклеек.

Ранее стало известно, что банда, причастная к заказанному российскими наемниками ЧВК "Вагнер" поджогу лондонского склада, который оказывал помощь Украине, была приговорена к длительным тюремным срокам.

В сентябре суд в Праге приговорил гражданина Колумбии к восьми годам тюремного заключения за поджог и планирование еще одного в деле, которое, по мнению властей, может быть связано с Россией.