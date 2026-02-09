Посол США заперечив слова Зеленського про дедлайн для завершення війни

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив слова президента України Володимира Зеленського про те, що США встановили кінцевий термін для укладення мирної угоди до початку літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Посол США стверджує, що Вашингтон не виставляв кінцевих термінів, адже просто прагне завершення бойових дій якомога скоріше.

"Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше", – сказав Вітакер.

На думку дипломата, встановлення кінцевих термінів в таких умовах є "дуже небезпечним".

"Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни й українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена", – додав Вітакер.

Його коментарі прозвучали після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Агентство Reuters повідомило в п'ятницю, що американські та українські переговірники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також агентство повідомило, що на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.