Посол США опроверг слова Зеленского о дедлайне для завершения войны

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США установили конечный срок для заключения мирного соглашения до начала лета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Посол США утверждает, что Вашингтон не выставлял конечных сроков, а просто стремится к завершению боевых действий как можно скорее.

"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал Уитакер.

По мнению дипломата, установление конечных сроков в таких условиях "очень опасно".

"Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет заключено", – добавил Уитакер.

Его комментарии прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также агентство сообщило, что на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и ЗАЭС.

Напомним, во время переговоров в Абу-Даби 4–5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.